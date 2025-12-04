Crolla un albero nel Parco della Reggia

Un grosso albero, all'intero del Parco Reale della Reggia di Caserta, è caduto nella giornata di ieri. Un avvenimento che ha riportato l’attenzione sul fragile stato di salute dell’area verde patrimonio Unesco. L’incidente ha costretto la direzione del Complesso Vanvitelliano a chiudere. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Crolla un albero nel Parco della Reggia

