Crolla solaio di abitazione nel quartiere di Barra
Tempo di lettura: < 1 minuto Il solaio di un’abitazione di edilizia residenziale è crollato nel quartiere napoletano di Barra. Due nuclei familiari sono stati evacuati trovando momentanea sistemazione presso propri familiari. Nessun componente dei nuclei familiari ha riportato danni. Il Comune di Napoli, con la Napoli servizi è all’opera per mettere in sicurezza i luoghi e cominciare i lavori. Allo stesso modo sono stati allertati i servizi sociali per ogni eventuale e necessario intervento di supporto. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
