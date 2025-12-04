Cristiano Ronaldo sfida un portiere robot ma

Uno dei giocatori più forti di tutti i tempi o un portiere robot di ultima generazione? Questa la domanda che si è posto il creator Mark Rober, che ha provveduto a darsi una risposta mettendo davanti a Cristiano Ronaldo un robot capace di spostarsi a velocità impressionante sulla linea di porta. Come andrà a finire? (Instagram: @markrober). . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cristiano Ronaldo sfida un portiere robot, ma...

Cristiano Ronaldo è spesso inquadrato mentre si sciacqua soltanto la bocca senza ingoiare il contenuto della borraccia: una pratica che migliora le prestazioni. È il meccanismo del ‘carbohydrate mouth rinse’. Di cosa si tratta - facebook.com Vai su Facebook

La nazionale messicana riaprirà a marzo l'Estadio Banorte, meglio conosciuto come Azteca, con un'amichevole contro il Portogallo, guidato da Cristiano Ronaldo, in preparazione alla Coppa del Mondo 2026. #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… Vai su X

Cristiano Ronaldo sfida ai rigori il portiere robot e riesce a segnare solo quando capisce il bug - Per rendere inefficace la destrezza del portiere “artificiale” ha escogitato un trucco che lo ha messo fuori causa. Come scrive fanpage.it

Cristiano Ronaldo sfida un robot "imbattibile": ecco come finisce ai rigori - Durante una pausa dagli impegni internazionali, Cristiano Ronaldo si è concesso una sfida ad alta tecnologia contro un portiere robotico dotato di Intelligenza Artificiale. Scrive msn.com

Cristiano Ronaldo, il rigore più difficile: sfida al portiere robot. A tifare per lui Conceicao e... un ex Juve - CR7, davanti ai compagni del Portogallo, va a duello contro un estremo difensore meccanico a cui sembra impossibile segnare ... Secondo tuttosport.com

Cristiano Ronaldo sfrutta un bug del portiere robot e segna: il video - Cristiano Ronaldo affronta un portiere robot dotato di intelligenza artificiale e riesce a segnare solo individuando un bug, mostrando abilità, esperienza e creatività sul campo. Secondo 105.net

