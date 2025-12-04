Cristiano Ronaldo e il Nuovo Ordine Mondiale

Nella notte tra il 22 e il 23 novembre, nelle semifinali playoff della Eastern Conference di MLS, Lionel Messi ha segnato un gol e fornito tre assist quasi passeggiando sulle macerie di Cincinnati (la partita finirà 0-4). Al netto dell’ironia, si è tornata ad appalesare la rutina del extraordinario. Mio figlio Giulio, con il quale stavo vedendo la partita, ha fatto in tempo a sottolineare, con quelle sopracciglia inarcate che mette quando è stupito: «Oh Pà, di testa! ». Poi si è addormentato, non ha visto i tre assist dispensati come caramelle a chi si è comportato bene. Poche ore prima Livia, l’altra mia figlia, mi aveva mostrato un TikTok sbalordita: «Pà, guarda che gol ha fatto Cristiano Ronaldo». 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Cristiano Ronaldo e il Nuovo Ordine Mondiale

Approfondisci con queste news

Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo in 2025: Inter Miami star poised to surpass Al-Nassr ace in another historic collective record in post-Europe era Vai su X

Anche Cristiano Ronaldo ha tutto l’occorrente per festeggiare da noi!!! ? . #juve #juventus #CR7 #cristianoronaldo #party #balloon #padova #partyshop #decorations - facebook.com Vai su Facebook

Cristiano Ronaldo apre un locale con regole rigidissime: telefoni vietati, 15mila euro per entrare - Un club esclusivo dalle regole rigidissimi: vietati smartphone e fotografie, 15mila euro per entrare ... Scrive fanpage.it

Il nuovo contratto folle di Cristiano Ronaldo: guadagnerà mezzo milione di euro al giorno - Cristiano Ronaldo è a un passo dal firmare un nuovo accordo milionario con l'Al Nassr per prolungare la sua carriera: giocherà fino a 42 anni con il club saudita, probabilmente per arrivare agli ... fanpage.it scrive

Cristiano Ronaldo rinnova con l'Al Nassr: i dettagli e le cifre del nuovo contratto - Il campione portoghese, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno, è pronto a firmare il nuovo accordo con gli arabi. Scrive calciomercato.com

Cristiano Ronaldo e la Juve di nuovo insieme al Mondiale per Club: tutti d’accordo! - Per alcuni Cristiano Ronaldo è il miglior giocatore di sempre, per ... Come scrive diregiovani.it

Cristiano Ronaldo rinnova con l'Al Nassr, è ufficiale: i dettagli del nuovo contratto - Nonostante le voci dei mesi scorsi che lo davano in partenza dopo l'eliminazione nella Champions League asiatica, il portoghese, che nei ... Come scrive corrieredellosport.it

Ronaldo, che tradimento: rescissione e nuovo contratto spaziale - È il caso ad esempio di Neymar, che ha detto addio al PSG dopo un’avventura spesso travagliata sia dal punto di vista caratteriale che dei numerosi problemi fisici che gli hanno fatto saltare tanti ... Secondo calciomercato.it