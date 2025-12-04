Crisi politica al Comune di Capaccio non passa la sfiducia | Paolino salvato dalle opposizioni

E' crisi politica al Comune di Capaccio Paestum, dove, ieri sera, larga parte dell'opposizione (fatta eccezione per Simona Corradino) ha “salvato” il sindaco Gaetano Paolino, finito al centro di una mozione di sfiducia portata in aula da una parte della sua maggioranza. La votazioneA favore della. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Crisi politica al Comune di Capaccio, non passa la sfiducia: Paolino "salvato" dalle opposizioni

