Crisi idrica Tutolo scrive a Consorzio e Regione | Candidare subito Liscione e Piano dei Limiti al Pniissi 2025

Il consigliere regionale Antonio Tutolo ha inviato una lettera ufficiale al Consorzio per la Bonifica della Capitanata e alla Regione Puglia per sollecitare la candidatura delle opere strategiche per l’approvvigionamento idrico del territorio nell’ambito dell’Avviso 2025 del Piano nazionale di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Crisi idrica, Tutolo scrive a Consorzio e Regione: "Candidare subito Liscione e Piano dei Limiti al Pniissi 2025"

Scopri altri approfondimenti

CRISI IDRICA | In molte case del centro scorre per sole 2 ore al mattino. La beffa della minaccia di tagli nella fornitura. E Sorical annuncia interventi milionari sull’Abatemarco di qui a febbraio - facebook.com Vai su Facebook

#BuongiornoRegione alle 7.30 su Rai 3: la crisi idrica e il riutilizzo dell'acqua con servizi e ospite. In studio Giorgio Mannina, docente Ingegneria idraulica @unipa_it; meteo, tg e rassegna stampa con l'arresto di Cuffaro e la condanna dell'assessore Colianni; Vai su X

Crisi idrica, Tutolo scrive a Consorzio e Regione: "Candidare subito Liscione e Piano dei Limiti al Pniissi 2025" - Appello del consigliere regionale, preoccupato dell'assenza dal Piano Nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico dei due interventi della Condotta del Liscione e de ... Da foggiatoday.it

Crisi idrica, la rivolta dei sindaci: «Interruzioni sempre nelle stesse zone» - Dopo la protesta del sindaco di Summonte, all'Alto Calore arriva la richiesta di intervento urgente del primo cittadino di Pietrastornina. ilmattino.it scrive

Crisi idrica, scatta l’ordinanza ad Urbino: «Risparmiamo acqua fino a fine mese» - Dopo Gradara e Tavoleto, i Comuni capofila della provincia nel recepire ... Si legge su corriereadriatico.it

Crisi idrica, prelievi da Gerosa: «Si parte entro l’estate 2026» - «L’inverno e la primavera scorsi hanno avuto un sussulto di normalità climatica – spiega - Si legge su corriereadriatico.it

Crisi idrica in Basilicata: invasi ai minimi storici, gli agricoltori alla Regione: “Fatti, non marketing politico” - Si è verificato anche lo scorso anno, ben oltre la stagione estiva e quella autunnale. Secondo ilfattoquotidiano.it

Crisi idrica, la Regione Puglia dichiara lo stato di emergenza - Lo ha fatto approvando il Piano di emergenza per il superamento della crisi idrica 2025- Da rainews.it