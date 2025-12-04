Cresce il numero delle auto incidentate nel Piacentino nel 2024 sono 1.353 +3,8%
Cresce il numero delle auto incidentate nel Piacentino, nel 2024 sono cinquanta in più rispetto all’anno precedente. A proporre l’analisi basata su dati Aci-Istat è Carfax, azienda di informazioni sulla storia dei veicoli. «Lo studio – riporta la nota stampa dell’azienda - accende i riflettori. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Argomenti simili trattati di recente
Teleambiente. . Cresce il numero dei #lupi trovati morti in Italia. Tra il 2019 e il 2023, 1.639 gli esemplari avvistati senza vita in campagne, boschi e foreste. A certificarlo è la relazione “La mortalità del lupo in Italia nel periodo 2019-2023” dell’Associazione - facebook.com Vai su Facebook
Farmaci, in Italia cresce il numero di chi non se li può permettere: mezzo milione di persone in condizioni di povertà sanitaria Vai su X
Cresce il numero delle auto incidentate nel Piacentino, nel 2024 sono 1.353 (+3,8%) - Romagna terza regione in classifica per numero di auto coinvolte in sinistri, Piacenza tra le due province a segnare un aumento rispetto all’anno preced ... Scrive ilpiacenza.it
Quasi il 50% delle auto analizzate mostra fattori di rischio che l’acquirente non può ignorare - Le differenze territoriali raccontano un Paese variegato. Segnala auto.it
Lodigiano primo per aumento di auto incidentate: più 15,3% in un anno - 000 autovetture coinvolte, in crescita del +3,6% rispetto al 2023. Lo riporta ilcittadino.it
Auto incidentate, Verona maglia nera in Veneto: occhio all’usato - Indagine Carfax: la provincia di Verona si conferma l’area più critica del Veneto per quanto riguarda le auto incidentate ... Come scrive veronaoggi.it