Cresce il numero delle auto incidentate nel Piacentino nel 2024 sono 1.353 +3,8%

Ilpiacenza.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cresce il numero delle auto incidentate nel Piacentino, nel 2024 sono cinquanta in più rispetto all’anno precedente. A proporre l’analisi basata su dati Aci-Istat è Carfax, azienda di informazioni sulla storia dei veicoli. «Lo studio – riporta la nota stampa dell’azienda - accende i riflettori. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

cresce il numero delle auto incidentate nel piacentino nel 2024 sono 1353 38

© Ilpiacenza.it - Cresce il numero delle auto incidentate nel Piacentino, nel 2024 sono 1.353 (+3,8%)

Argomenti simili trattati di recente

cresce numero auto incidentateCresce il numero delle auto incidentate nel Piacentino, nel 2024 sono 1.353 (+3,8%) - Romagna terza regione in classifica per numero di auto coinvolte in sinistri, Piacenza tra le due province a segnare un aumento rispetto all’anno preced ... Scrive ilpiacenza.it

cresce numero auto incidentateQuasi il 50% delle auto analizzate mostra fattori di rischio che l’acquirente non può ignorare - Le differenze territoriali raccontano un Paese variegato. Segnala auto.it

cresce numero auto incidentateLodigiano primo per aumento di auto incidentate: più 15,3% in un anno - 000 autovetture coinvolte, in crescita del +3,6% rispetto al 2023. Lo riporta ilcittadino.it

cresce numero auto incidentateAuto incidentate, Verona maglia nera in Veneto: occhio all’usato - Indagine Carfax: la provincia di Verona si conferma l’area più critica del Veneto per quanto riguarda le auto incidentate ... Come scrive veronaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Cresce Numero Auto Incidentate