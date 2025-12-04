Cremonese Vardy e Bonazzoli fanno sognare la squadra di Nicola La coppia d’attacco dei grigiorossi è uno dei migliori della Serie A

Cremonese, Vardy e Bonazzoli sono una coppia molto prolifica. Hanno messo a referto 8 reti nel corso dell’inizio della stagione. I dettagli La Cremonese si conferma come una delle squadre più sorprendenti della Serie A, soprattutto per l’efficacia del suo reparto offensivo. La coppia gol formata da Jamie Vardy e Federico Bonazzoli è tra le . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cremonese, Vardy e Bonazzoli fanno sognare la squadra di Nicola. La coppia d’attacco dei grigiorossi è uno dei migliori della Serie A

