creatore di left 4 dead presenta shooter cooperativo pubblicato da sony

Da oltre un decennio, il genere degli sparatutto cooperativi ambientati in ambienti di infestazione di zombie rappresenta un punto di riferimento nel panorama videoludico. Questa nicchia ha visto diversi tentativi di rinascita dopo il successo dei pluripremiati Left 4 Dead e Left 4 Dead 2, ma fino a ora non si è concretizzato un vero erede spirituale che abbia saputo replicare l’impatto e la longevità di questi capolavori. A seguire, analizzeremo le ultime novità riguardanti il rinnovato interesse verso questo segmento, con particolare attenzione a un nuovo progetto in sviluppo e alle figure di spicco coinvolte. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

PlayStation produrrà e pubblicherà il nuovo sparatutto cooperativo del papà di Left 4 Dead su PS5 e PC - Sony stringe un accordo con Bad Robot Games: in arrivo una nuova IP, uno sparatutto cooperativo diretto da Mike Booth, l'autore di Left 4 Dead, in sviluppo per PS5 e PC.

PlayStation annuncia il nuovo sparatutto cooperativo del creatore di Left 4 Dead per PS5 e PC - Sony Interactive Entertainment ha annunciato una collaborazione con Bad Robot Games per una produzione cooperativa.

