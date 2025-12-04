Creatore di left 4 dead presenta shooter cooperativo pubblicato da sony
Da oltre un decennio, il genere degli sparatutto cooperativi ambientati in ambienti di infestazione di zombie rappresenta un punto di riferimento nel panorama videoludico. Questa nicchia ha visto diversi tentativi di rinascita dopo il successo dei pluripremiati Left 4 Dead e Left 4 Dead 2, ma fino a ora non si è concretizzato un vero erede spirituale che abbia saputo replicare l’impatto e la longevità di questi capolavori. A seguire, analizzeremo le ultime novità riguardanti il rinnovato interesse verso questo segmento, con particolare attenzione a un nuovo progetto in sviluppo e alle figure di spicco coinvolte. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
