Cotuge e stagione ferma | Cerchiamo un’alternativa
Assemblea del Cotuge decisamente importante quella di ieri all’Arengo. Ad aprire i lavori il sindaco Marco Fioravanti, in veste di presidente, che ha informato di aver incontrato, poco prima della riunione, i maestri di sci e snowboard ascolani, iscritti al collegio delle Marche, per condividere gli ultimi aggiornamenti sulla situazione attuale e sul futuro di Monte Piselli. Fioravanti ha proposto all’assemblea di valutare la possibilità di consentire la partecipazione di un rappresentante degli stessi maestri di sci e snowbord alle future assemblee, così da garantire un dialogo costante e diretto con gli operatori della montagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
