Costruzioni i costruttori scrivono a governo e Ue | No alla vendita di Pizzarotti a Fs

L’ambizione è forte, oltretutto benedetta dal governo Meloni. Ma di traverso alla possibilità che Fs conquisti le opere ferroviare di Pizzarotti, il terzo general contractor italiano, si è messa l’ Ance. L’ Associazione nazionale dei costruttori, per mano della sua presidente Federica Brancaccio, ha inviato una segnalazione di otto pagine alla Commissione Ue e a Palazzo Chigi segnalando “dubbi di legittimità” sulla possibile acquisizione e cinque profili critici, a partire dal fatto che Fs è la principale stazione appaltante nazionale con un piano di investimenti da 100 miliardi da realizzare in cinque anni che vale il 25% del totale italiano delle opere civili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

