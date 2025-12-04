Costruzioni i costruttori scrivono a governo e Ue | No alla vendita di Pizzarotti a Fs

Ilfattoquotidiano.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ambizione è forte, oltretutto benedetta dal governo Meloni. Ma di traverso alla possibilità che Fs conquisti le opere ferroviare di Pizzarotti, il terzo general contractor italiano, si è messa l’ Ance. L’ Associazione nazionale dei costruttori, per mano della sua presidente Federica Brancaccio, ha inviato una segnalazione di otto pagine alla Commissione Ue e a Palazzo Chigi segnalando “dubbi di legittimità” sulla possibile acquisizione e cinque profili critici, a partire dal fatto che Fs è la principale stazione appaltante nazionale con un piano di investimenti da 100 miliardi da realizzare in cinque anni che vale il 25% del totale italiano delle opere civili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

costruzioni i costruttori scrivono a governo e ue no alla vendita di pizzarotti a fs

© Ilfattoquotidiano.it - Costruzioni, i costruttori scrivono a governo e Ue: “No alla vendita di Pizzarotti a Fs”

Argomenti simili trattati di recente

Costruzioni, Di Franco (Fillea-Cgil): il governo rischia di spegnere il motore - Per la Fillea Cgil il rischio è concreto: se le costruzioni si fermano, a rimetterci sarà l’intera industria italiana, già in affanno da mesi. Da huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Costruzioni Costruttori Scrivono Governo