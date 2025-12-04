Costi che lievitano nei contratti di luce e gas e il presunto ruolo degli amministratori di condominio

Il lavoro di un amministratore o di un’amministratrice di condominio dovrebbe riguardare l’interesse dei propri condomini. Lavori, accordi, contratti che seguano le migliori prestazioni e offerte. Ma non sempre sarebbe così, in particolare per i contratti di luce e gas. A svelarlo a BolognaToday. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

