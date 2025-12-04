Mick Herron, aria sorniona e un lock molto british - che potrebbe andare bene per un agente del MI5 in borghese - è arrivato ieri a Milano per il Noir in Festival, che oggi lo premierà con il Raymond Chandler Award. Herron, classe 1963 e nato a Newcastle, è autore di decine di romanzi ma ad averlo reso famoso in Italia e nel mondo è soprattutto il ciclo dedicato all'agente dell'MI5 Jackson Lamb e alla sua banda di «Slow horses», ovvero di spie da strapazzo. Brocchi dell'intelligence esiliati in un palazzaccio di Londra, «la Casa del pantano», da cui escono per risolvere misteri e mandare in bestia gli agenti seri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"Così ho inventato le spie più disastrate di sempre"