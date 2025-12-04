Così è … se vi pare di Pirandello in scena a Casalbordino a opera del Teatro Sperimentale della Torre
Sarà l’auditorium comunale “Tito Molisani”, in via Martiri dell’11 settembre, a ospitare il primo evento nel periodo natalizio della Pro Loco di Casalbordino.Appuntamento venerdì 5 dicembre, alle ore 20.30, con la commedia di Luigi Pirandello "Così è . se vi pare”, a cura del "Teatro Sperimentale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
GIOVEDÌ 4 DICEMBRE, h 11.30 e 21.15 Pomarance, Teatro dei Coraggiosi LA STRANA STORIA DELLA SIGNORA FROLA E DEL SIGNOR PONZA SUO GENERO tratto da Così è, se vi pare di Luigi Pirandello Officine Papage porta in scena un adattamento - facebook.com Vai su Facebook