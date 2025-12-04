Cosenza il senzatetto Cristian torna in città dopo la brutale aggressione La foto con il sindaco

Buone notizie per Cristian (all’anagrafe Cristofer), il clochard conosciuto da anni dai cosentini per la sua presenza discreta su Corso Mazzini e sempre accompagnato dal suo inseparabile cane: è stato dimesso dall’ospedale ed è tornato a vivere la città. A darne comunicazione è stato il sindaco, che lo ha incontrato questa mattina e ha voluto dedicargli un post carico di vicinanza e toni affettuosi.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Cosenza, il senzatetto Cristian torna in città dopo la brutale aggressione. La foto con il sindaco

Senzatetto aggredito a #Cosenza: Cristofer, il clochard di Corso Mazzini, in ospedale con il volto tumefatto calabriadirettanews.com/2025/11/27/sen… via @CDNewsCalabria Vai su X

Il cantautore ha realizzato un singolo originale del documentario di Sophie Chiarello. Intanto parte a dicembre la tournée europea e nel 2026 nei teatri italiani. In mezzo il Capodanno a Cosenza - facebook.com Vai su Facebook

Cristian e il suo inseparabile amico a 4 zampe tornano nella “loro” Corso Mazzini. Caruso «l’ho trovato sereno» - Cristian, il clochard austriaco, dopo la brutale aggressione è tornato sorridente come sempre su Corso Mazzini con il suo cane: i cosentini e il sindaco lo hanno riabbracciato tra affetto e solidariet ... quicosenza.it scrive