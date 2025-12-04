Cosenza il senzatetto Cristian torna in città dopo la brutale aggressione La foto con il sindaco

Feedpress.me | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Buone notizie per Cristian (all’anagrafe Cristofer), il clochard conosciuto da anni dai cosentini per la sua presenza discreta su Corso Mazzini e sempre accompagnato dal suo inseparabile cane: è stato dimesso dall’ospedale ed è tornato a vivere la città. A darne comunicazione è stato il sindaco, che lo ha incontrato questa mattina e ha voluto dedicargli un post carico di vicinanza e toni affettuosi.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

cosenza il senzatetto cristian torna in citt224 dopo la brutale aggressione la foto con il sindaco

© Feedpress.me - Cosenza, il senzatetto Cristian torna in città dopo la brutale aggressione. La foto con il sindaco

News recenti che potrebbero piacerti

cosenza senzatetto cristian tornaCosenza, il senzatetto Cristian torna in città dopo la brutale aggressione. La foto con il sindaco - Buone notizie per Cristian (all’anagrafe Cristofer), il clochard conosciuto da anni dai cosentini per la sua presenza discreta su Corso Mazzini e sempre ... Lo riporta gazzettadelsud.it

cosenza senzatetto cristian tornaCristian e il suo inseparabile amico a 4 zampe tornano nella “loro” Corso Mazzini. Caruso «l’ho trovato sereno» - Cristian, il clochard austriaco, dopo la brutale aggressione è tornato sorridente come sempre su Corso Mazzini con il suo cane: i cosentini e il sindaco lo hanno riabbracciato tra affetto e solidariet ... quicosenza.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cosenza Senzatetto Cristian Torna