Il 3 dicembre 2025 la Med-Or Italian Foundation, insieme all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), ha presentato a Roma il progetto “CyberBridge – Strategic Training Programme for Digital Resilience in Africa”, sviluppato con il supporto di Leonardo e il sostegno del ministero degli Esteri. L’iniziativa, rivolta ai Paesi dell’Africa sub-sahariana dotati di una strategia nazionale di cybersicurezza, nasce con l’obiettivo di costruire un ponte stabile tra Italia e Africa nella formazione, nella governance del cyberspazio e nella diplomazia digitale. All’apertura dell’evento sono intervenuti Marco Minniti, presidente di Med-Or, Bruno Frattasi, direttore generale dell’ACN, e Nicoletta Bombardiere, direttore generale per gli Affari Globali della Farnesina. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Cos’è CyberBridge, il nuovo ponte digitale tra Italia e Africa

