Cosa succede durante un’anteprima vino

Benvenuto Brunello compie trentaquattro anni, e li porta benissimo: ogni edizione riesce a radunare un esercito di giornalisti enologici pronti a sacrificare fegato, tempo libero e sensibilità gustativa sull’altare della conoscenza. Quest’anno l’oggetto del desiderio è il Brunello 2021, che il disciplinare vuole far maturare per quattro anni prima di arrivare sul mercato: giusto il tempo di creare un’attesa degna del tappeto rosso di Cannes, ma con molti più tannini. Come funziona un’anteprima? Semplice: si arriva, si fa finta di ignorare gli incontri istituzionali, si applaude educatamente alle premiazioni, e poi ci si lancia a capofitto nel vero motivo per cui tutti sono lì. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

