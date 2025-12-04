Cosa sappiamo del femminicidio di Ancona | Sadjide era già vittima di violenza caccia al marito

Sadjide Muslija, che avrebbe compiuto 50 anni nei prossimi giorni, è stata uccisa a botte in casa a Monte Roberto, in provincia di Ancona. Ricercato il marito Nazif Muslija già condannato per violenza, sarebbe scappato con una Smart ed è ora ricercato in tutta Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

