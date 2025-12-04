Cosa fare in questo lungo weekend dal 5 al 8 dicembre a Vicenza e provincia

C'è sempre più aria di Natale in giro. A partire da questo weekend, dedicato alla festa dell'Immacolata, gli appuntamenti si moltiplicano. In città e in provincia sarà, infatti, l'occasione per visitare mercatini, vedere spettacoli, mostre. A seguire un elenco degli appuntamenti da non perdere. 🔗 Leggi su Vicenzatoday.it

