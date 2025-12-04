Cosa fare a Monza e dintorni nel weekend | gli 8 eventi anche gratis scelti per voi

L'imminente lungo ponte dell'Immacolata diventa l'occasione speciale per trascorrere un weekend lungo all'insegna del relax, immersi nello spirito invernale e soprattutto in quello magico delle feste. È uno dei periodi più attesi per una passeggiata in centro città, dove tutto è illuminato, ma. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Cosa fare a Monza e dintorni nel weekend: gli 8 eventi (anche gratis) scelti per voi

Altre letture consigliate

La magia del Natale tra mercatini, musica e cabaret: ecco cosa fare a Palermo nel weekend. ' https://www.balarm.it/Rm6V - facebook.com Vai su Facebook

Blog | WeWorld: "Cosa fare quando", online il manuale di difesa contro le molestie - Alley Oop alleyoop.ilsole24ore.com/2025/12/03/wew… Vai su X

Cosa fare nel weekend a Monza e dintorni: gli 8 eventi (anche gratis) scelti per voi - Arriva il weekend e come sempre le iniziative organizzate a Monza e dintorni per il fine settimana sono diverse: protagonisti assoluti a Monza saranno la fiera dei mercanti e la speciale festa nel qua ... Come scrive monzatoday.it

Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend: gli 8 eventi (anche gratis) scelti per voi - Il weekend che sta per arrivare porta con sé le prime magiche suggestioni delle ormai prossimo Natale, con i suoi colori, suoni e il profumo di vin brulè, e la voglia di andare alla ricerca dei primi ... monzatoday.it scrive

San Valentino 2025, la Brianza stuzzica l’Eros a tavola: cin-cin e un pizzico di peperoncino - Nei menu dei locali meglio quotati di Monza e dintorni non mancano piatti a base di ostriche e tartufi. Scrive ilgiorno.it

Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend dall’11 al 13 ottobre 2024 - Specialità gastronomiche on the road da assaporare morso a morso ai Boschetti di Monza, dove si svolgerà lo Street Food Festival da venerdì 11 a domenica 13 ottobre, una carovana delle migliori cucine ... Come scrive ilgiorno.it

Ferragosto 2025 e dintorni, i 10 eventi imperdibili a Rimini e Riccione - Senza dimenticare gli appuntamenti per godersi l'alba in riva al mare. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Monza, quando torna Caprari: cosa fare al fantacalcio - Con la fine del calciomercato invernale è tempo di aste di riparazione al fantacalcio. Lo riporta calciomercato.com