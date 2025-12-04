Le premiazioni dei Gotham Awards del 2025 offrono uno sguardo interessante sulle prospettive dell’ assegnazione degli Oscar di quest’anno, indicando quali film e talenti potrebbero dominare la scena dell’award season. Questi riconoscimenti, sebbene non abbiano un peso decisivo come le principali cerimonie di settore, costituiscono un indice affidabile sulla percezione critica e sull’apprezzamento dei professionisti del settore a New York. Nell’analizzare i risultati di quest’anno, emergono alcuni titoli e personalità che potrebbero influenzare significativamente le sorti dei prossimi premi più prestigiosi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Cosa dicono i Gotham Awards sulla corsa agli Oscar