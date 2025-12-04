Cosa c’è dietro la concentrazione di navi cinesi nel Pacifico

La Cina ha dispiegato un numero senza precedenti di navi della Marina e della Guardia costiera in un vasto arco di acque che va dal Mar Giallo al Pacifico occidentale, passando per il Mar Cinese Orientale e il Mar Cinese Meridionale. Il movimento avviene in una fase dell’anno tradizionalmente associata a un’intensa attività di esercitazioni da parte dell’Esercito Popolare di Liberazione, benché non sia stato annunciato alcun programma ufficiale di manovre su larga scala. La mobilitazione supera comunque quella dello scorso dicembre, che aveva spinto Taiwan a elevare il livello di allerta. Secondo le fonti, l’aumento della presenza navale cinese si è intensificato dopo il 14 novembre. 🔗 Leggi su Formiche.net

