Cosa c’è dietro al piano che vuole spostare demolire e ricostruire 50 capanni balneari e perché è stato congelato
La vicenda dei capanni balneari tra Marina Romea e Punta Marina si arricchisce di un nuovo capitolo. Ieri il Tar dell'Emilia-Romagna ha bloccato l'ordinanza di abbattimento, che prevedeva che i capanni venissero demoliti entro il 21 dicembre prossimo, accogliendo così la richiesta di sospensiva. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Ecco cosa c'è dietro questa storia e perché fa discutere - facebook.com Vai su Facebook
Una storia che spinge a porsi domande, una nella fattispecie:cosa sarebbe successo dietro al portone di quel condominio se non fossero intervenuti per tempo una passante e, subito dopo, forze dell'ordine e il fidanzato della vittima? Il fatto è avvenuto alle 1 Vai su X
Che cosa c'è dietro l'«età dell'oro» promessa da Trump? Il piano economico oltre la pace di Gaza - Da buon uomo d’affari, Donald Trump, dietro la gigioneria, l’equilibrismo perenne tra il serio e il faceto, la battuta in apparenza casuale, ha posto nel suo storico viaggio in Medio Oriente ... Da corriere.it
Cosa c’è dietro la vittoria di Milei alle elezioni di metà mandato in Argentina e perché c’entra Trump - Nemmeno due mesi fa, a inizio settembre, ci sono state le elezioni legislative locali nella provincia di Buenos Aires. Lo riporta fanpage.it