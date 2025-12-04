Cosa c’è dietro al piano che vuole spostare demolire e ricostruire 50 capanni balneari e perché è stato congelato

Ravennatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vicenda dei capanni balneari tra Marina Romea e Punta Marina si arricchisce di un nuovo capitolo. Ieri il Tar dell'Emilia-Romagna ha bloccato l'ordinanza di abbattimento, che prevedeva che i capanni venissero demoliti entro il 21 dicembre prossimo, accogliendo così la richiesta di sospensiva. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

cosa c8217232 dietro al piano che vuole spostare demolire e ricostruire 50 capanni balneari e perch233 232 stato congelato

© Ravennatoday.it - Cosa c’è dietro al piano che vuole spostare, demolire e ricostruire 50 capanni balneari (e perché è stato "congelato")

Scopri altri approfondimenti

Che cosa c'è dietro l'«età dell'oro» promessa da Trump? Il piano economico oltre la pace di Gaza - Da buon uomo d’affari, Donald Trump, dietro la gigioneria, l’equilibrismo perenne tra il serio e il faceto, la battuta in apparenza casuale, ha posto nel suo storico viaggio in Medio Oriente ... Da corriere.it

Cosa c’è dietro la vittoria di Milei alle elezioni di metà mandato in Argentina e perché c’entra Trump - Nemmeno due mesi fa, a inizio settembre, ci sono state le elezioni legislative locali nella provincia di Buenos Aires. Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Cosa C8217232 Dietro Piano