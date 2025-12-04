Corso di improvvisazione teatrale under 30

Padovaoggi.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Under 30? Non perdere questo corso di improvvisazione a Padova!”. A gennaio parte il corso di Improvvisazione Teatrale pensato per giovani e studenti.  Un luogo dove giocare, ridere e imparare ad improvvisare, incontrando nuove persone che, come te, vogliono mettersi in gioco! Divertimento. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

corso di improvvisazione teatrale under 30

© Padovaoggi.it - Corso di improvvisazione teatrale under 30

