Corruzione in Ue Federica Mogherini si è dimessa da rettrice del Collegio d’Europa

Alla fine lo scandalo le è costato il posto. Dopo l’ambasciatore Stefano Sannino, anche Federica Mogherini ha annunciato le proprie dimissioni da rettrice del Collegio d’Europa, dopo l’avvio delle indagini a suo carico e di altri due soggetti, il diplomatico italiano e il manager dell’accademia Cesare Zegretti, con l’accusa di frode negli appalti, corruzione, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Corruzione in Ue, Federica Mogherini si è dimessa da rettrice del Collegio d’Europa

Contenuti che potrebbero interessarti

Siamo davanti all’ennesima bufera europea che porta, guarda caso, la firma della sinistra. Federica Mogherini, già ministro del PD e poi big dell’UE, è stata fermata in Belgio nell’ambito di un’inchiesta per presunta frode, corruzione e conflitto di interessi. Non - facebook.com Vai su Facebook

Federica #Mogherini, Stefano #Sannino e un dirigente del Collegio d'Europa sono stati rilasciati dopo l'interrogatorio nell'ambito di un'inchiesta per frode e corruzione. La Procura Ue informa che non sono considerati a rischio di fuga. @ultimora_pol Vai su X

Corruzione in Ue, Federica Mogherini si è dimessa da rettrice del Collegio d'Europa - L'ex Alta rappresentante UE per gli affari esteri si è dimessa dalla prestigiosa istituzione accademica europea nel contesto dell'inchiesta sulla corruzione ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Chi è Federica Mogherini, la ex Alto rappresentante UE indagata a Bruxelles per corruzione e frode - Profilo di Federica Mogherini, ex Alto rappresentante UE e rettrice del Collegio d’Europa, fermata a Bruxelles in un’inchiesta su corruzione e frodi negli appalti pubblici europei ... Scrive tag24.it

Mogherini e Sannino indagati per frode e corruzione Ue, chi sono i due politici italiani - Tre arresti nell’indagine per frode in Ue che coinvolge il Collegio d’Europa e alti funzionari europei. Secondo quifinanza.it

Fondi Ue, rilasciati Mogherini e Sannino. Restano accuse. Lui lascia il Seae - Erano stati fermati ieri nell'ambito di un'inchiesta per frode che ha coinvolto il Servizio europeo di azione esterna e il Collegio d'Europa. Secondo tg24.sky.it

Federica Mogherini si è dimessa dal Consiglio d'Europa - Martedì il fermo, poi dieci ore di interrogatorio, prima di essere rilasciata. Riporta huffingtonpost.it

Federica Mogherini fermata a Bruxelles: «Frode in appalti pubblici e corruzione sui programmi di formazione per giovani diplomatici». Fermati anche Stefano Sannino e Cesare ... - A dare la notizia i media belgi: Mogherini, rettrice del Collegio d'Europa, è stata Alta rappresentante dell'Ue per la politica estera. Scrive msn.com