Corruzione europea l’ambasciatore Sannino si dimette
Così fan tutti. «La corruzione è un fenomeno che esiste ovunque», dice il portavoce del Cremlino Dimitri Peskov, che bolla il caso Mogherini – fermata martedì in Belgio dalla procura . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Approfondisci con queste news
Siamo davanti all’ennesima bufera europea che porta, guarda caso, la firma della sinistra. Federica Mogherini, già ministro del PD e poi big dell’UE, è stata fermata in Belgio nell’ambito di un’inchiesta per presunta frode, corruzione e conflitto di interessi. Non - facebook.com Vai su Facebook
Federica #Mogherini formalmente indagata per frode e corruzione negli appalti, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale. Con lei coinvolti con le stesse accuse anche Stefano Sannino e Cesare Zegretti. Lo comunica la Procura europea: ne Vai su X