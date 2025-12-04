Corruzione e truffa divieto di dimora per 7 dirigenti della Liberty Lines | c' è anche un nocerino

4 dic 2025

I finanzieri del Comando Provinciale Trapani hanno eseguito un’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trapani nei confronti di sette membri apicali della governance della nota società armatoriale Liberty Lines S.p.A., tutti destinatari sia della misura cautelare. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

