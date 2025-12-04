Corropoli domani il verdetto per l’ex capogruppo | il caso dei risparmi svaniti scuote il Comune

Il procedimento penale legato ai fondi sottratti a un correntista di Corropoli entra nella sua fase decisiva. Domani è atteso il giudizio con rito abbreviato per Manuela Di Matteo, 46 anni, ex dipendente di Poste Italiane ed ex capogruppo della maggioranza in consiglio comunale, carica dalla quale si è dimessa pochi giorni fa. La donna è al centro dell’indagine avviata a seguito della denuncia di un risparmiatore e portata avanti dalla polizia postale, che ha iscritto nel registro degli indagati anche una collega addetta allo sportello dell’ufficio postale locale. Durante la seduta del consiglio comunale del 24 novembre, Di Matteo ha ufficializzato la propria decisione di lasciare l’incarico, senza che in aula venisse fatto alcun richiamo all’inchiesta in corso. 🔗 Leggi su Citypescara.com