Corpo a corpo la disobbedienza civile di Valentina Petrini | Le polemiche su Più libri più liberi? Giuste ma vado in scena per ricordare che in Palestina c’è ancora la guerra

La disobbedienza civile, il corpo rivoluzionario di Pier Paolo Pasolini, la Flotilla e il genocidio palestinese. Corpo a Corpo – Popoli divisi dal mare è il titolo del secondo spettacolo teatrale di Valentina Petrini che andrà in scena lunedì 8 dicembre 2025 all’Auditorium del Centro Congressi La Nuvola a Roma, durante la kermesse letteraria Più Libri più liberi. “Tutto nasce dalla celebrazione del 50esimo anniversario della morte di Pier Paolo Pasolini e dalle iniziative prese dal Comune di Roma sul tema”, spiega Petrini al FattoQuotidiano.it. “È il secondo spettacolo dove esploro il concetto di disobbedienza civile dopo La Valigia della libertà in cui raccontavo di una comunissima cittadina italiana, Sibilla Barbieri, che voleva scegliere il suo fine vita in Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Corpo a corpo, la disobbedienza civile di Valentina Petrini: “Le polemiche su Più libri più liberi? Giuste ma vado in scena per ricordare che in Palestina c’è ancora la guerra”

