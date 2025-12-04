Corona al presidio sulla sicurezza FdI | I giovani non siano oscurati

Fabrizio Corona ha partecipato a sorpresa alla manifestazione organizzata da Forza Italia Giovani, Gioventù Nazionale e Lega Giovani martedì sera per chiedere maggiore sicurezza in corso Como (nella foto, l’aggressione del 12 ottobre). E la sua presenza ha calamitato l’attenzione, in particolare il 51enne è stato immortalato mentre, con i giovani in presidio, urlava in coro contro il sindaco Sala. Ma "il cuore dell’evento era un altro", ha sottolineato ieri in una nota il coordinamento cittadino di FdI esprimendo "sostegno all’iniziativa organizzata dai giovani del centrodestra milanese, che hanno voluto accendere i riflettori su una questione che riguarda tutti: il crescente livello di insicurezza nelle vie maggiormente frequentate dai ragazzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Corona al presidio sulla sicurezza. FdI: "I giovani non siano oscurati"

