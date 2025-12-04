Coro Gospel a MagicLand per il weekend dell' Immacolata

Il 6 e 7 dicembre armonie gospel e spirito natalizio faranno il loro arrivo a MagicLand. Il parco di Valmontone accoglierà l’Happy Gospel Choir.Il coro, composto da quattro voci straordinarie, si esibirà per tutte e due le giornate dalle 13.15 alle 14.30 sul Palco Eventi, proponendo un repertorio. 🔗 Leggi su Romatoday.it

