Corno alle Scale ecco quando aprono gli impianti e dove si può sciare e quanto costa

Lizzano in Belvedere (Bologna), 4 dicembre 2025 – Allacciate gli scarponi da sci o da snowboard, si parte anche a Bologna. Sabato 6 dicembre, ma anche domenica 7 e lunedì 8, impianti aperti al Corno alle Scale. Era già nell’aria dopo le nevicate dei giorni scorsi e sui social erano già arrivate le prime indiscrezioni. Ora c’è anche l’ufficialità.  Sciare sul Cimone, apertura impianti 2025: piste in funzione e sconti sugli skipass Corno alle Scale, quando aprono gli impianti. Come comunicato direttamente dai gestori “la stazione aprirà sabato 6 dicembre e rimarrà aperta anche domenica e lunedì” con gli impianti ‘Campo scuola’ e ‘Polla 1’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

