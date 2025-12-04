Corciano l' intervento per salvare il Torrione di Chiugiana

Il Comune di Corciano al lavoro per recuperare il torrione di Chiugiana e una porzione delle storiche mura del borgo. Dopo la votazione nell'ultimo consiglio comunale è stato deliberato di dare un incarico a professionisti qualificati per la redazione di una dettagliata relazione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

