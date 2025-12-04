Coralli a rischio estinzione nei bagagli fermato a Catania viaggiatore proveniente da Sharm el Sheikh

Nell’ambito delle attività di controllo svolte dalla guardia di finanza e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all’aeroporto di Catania-Fontanarossa, i finanzieri della compagnia di Fontanarossa e i funzionari dell’Ufficio locale Uadm Sicilia 2 hanno sequestrato 6 chilogrammi di coralli. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Coralli a rischio estinzione nei bagagli, fermato a Catania viaggiatore proveniente da Sharm el Sheikh

