Coralli a rischio estinzione nei bagagli fermato a Catania viaggiatore proveniente da Sharm el Sheikh

Nell’ambito delle attività di controllo svolte dalla guardia di finanza e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all’aeroporto di Catania-Fontanarossa, i finanzieri della compagnia di Fontanarossa e i funzionari dell’Ufficio locale Uadm Sicilia 2 hanno sequestrato 6 chilogrammi di coralli. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

coralli rischio estinzione bagagliSequestro di coralli protetti all’aeroporto di Catania: sanzionato un passeggero - Un intervento congiunto della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha portato al sequestro di 6 chilogrammi di corallo a rischio ... Come scrive sicilianews24.it

