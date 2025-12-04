Coprifuoco 2020 all' OFF OFF Theatre

Associazione Culturale Scimone Strameni di Messina presenta “Coprifuoco 2020”, spettacolo scritto e diretto da Paolo Tommaso Tambasco, con Francesco Cotroneo, Nila Prisco e Ivo Randaccio.Chiudendo gli occhi e ripensandoci, la chiusura in casa per pandemia sembra un sogno lucido che non si fa. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - “Coprifuoco 2020” all'OFF/OFF Theatre

Approfondisci con queste news

La protesta di Forza Nuova contro il coprifuoco a Roma - 45 di sabato 24 ottobre, è iniziata una manifestazione organizzata dal partito neofascista Forza Nuova contro il coprifuoco per contenere il contagio da coronavirus, che sarebbe ... Lo riporta ilpost.it

Violano coprifuoco e bruciano il tricolore a Cagliari - Hanno violato il coprifuoco, hanno appeso una grande bandiera italiana sul Bastione di Saint- Segnala ansa.it

Dpcm, «coprifuoco nazionale alle 21». Il premier Conte alle 12 parla alla Camera - Il nuovo Dpcm, dunque, prevederà, a quanto si apprende, un coprifuoco in tutta Italia alle 21. Scrive corriereadriatico.it

Covid: scatta il coprifuoco in Valle d'Aosta - regione più 'contagiata' di Italia in base alle statistiche (decessi, ricoveri, terapie intensive, contagiati) - Segnala ansa.it

“Coprifuoco” in tutta la Costa Azzura, Nizza e Mentone off limits di sera e di notte - Coprifuoco e spiagge off limis: misure drastiche in Costa Azzurra per combattere il coronavirus. Segnala ilsecoloxix.it

Il coprifuoco? Una questione politica, più che scientifica - In mancanza di dati, non possiamo fare altro che appellarci al buonsenso e alle evidenze aneddotiche. Segnala wired.it