Coppa Valtellina La promozione è nazionale

La Coppa Valtellina sarà la gara d’apertura del Campionato italiano rally challenge. Il rally valtellinese allestito da Aci Sondrio, il più longevo d’Italia eccezion fatta per la siciliana targa Florio, ha ottenuto quindi un’altra promozione, a dimostrazione del grande lavoro effettuato negli anni dall’ Automobile Club Italia di Sondrio. "Aci Sondrio annuncia con grande orgoglio che il Rally Coppa Valtellina 2026 è stato ufficialmente promosso nel Campionato italiano Rally Challenge, entrando tra le competizioni più prestigiose del panorama nazionale, e ne sarà la gara di apertura – annunciano da Aci Sondrio -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
