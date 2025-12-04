Coppa Promozione Alla Castelfrettese basta il pari

castelfrettese 1 biagio nazzaro 1 CASTELFRETTESE: Graziosi, Cerasa, Ortolani (23' st Alessandroni), Rinaldi, Galeotti, Lucchetti, Lazzarini (34' st Bugari E.), Rossini, Novelli (43' st Ciarmatori), Brunetti (25' st Sordoni), Bontempi (18' st Polenta). All. Bugari Y. BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE: Natalini (21' st Stilla), Carloni, Doria (1' st Rocchetti), Musciano, Coltorti (39' st Compagnucci), Franconi, Morbidi (14' st Pierfederici), Giuli, Ulivello, Tracanna (14' st Baioni), Schiaroli. All. Morganti. Arbitro: Graziosi di Pesaro. Reti: 2' pt Novelli, 31' pt Tracanna. E' semifinale per la Castelfrettese a cui ieri, nella partita di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia di Promozione, è bastato il pareggio per centrare la qualificazione al penultimo atto.

