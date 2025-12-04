Coppa Italia tutto facile per l' Inter | Venezia sconfitto 5-1

Milano, 3 dicembre 2025 – Ci sono partite che terminano ai rigori, come Napoli-Cagliari, e altre che sono senza storia. E' la Coppa Italia, bellezza. L'Inter surclassa il Venezia e si qualifica ai quarti di finale grazie a un rotondo 5-1 al termine di una partita mai nata, senza storia, senza l'adeguata motivazione da parte di una squadra lagunare che non è scesa in campo. Tre gol già nel primo tempo per la squadra di Chivu a opera di Diouf, Esposito e Thuram, a chiudere la pratica in trenta minuti, poi ancora il francese e Bonny ad ingrassare la serata per la manita conclusiva intervallata solo dal momentaneo 4-1 di Sagrado.

