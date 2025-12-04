Coppa ITALIA | squadre imbottite di giovani finisce 1-3 per gli ospiti Il Fano pensa al Lunano il GabicceGradara ne approfitta e passa il turno
ALMA 1 GABICCEGRADARA 3 ALMA (4-3-1-2): Sodani; Niang, Innocenti (1’ st Di Letizia, 18’ st Pierleoni)), Riggioni, Cecchini; Rovinelli, Malshi, Moschella; Slain; Sabattini (1’ st Zaccardo), Manuelli (14’ st Donofrio). A disp. Tommasino, Saponaro, Roberti. All. Omiccioli. GABICCE GRADARA (4-5-1): Sammarini; Bacchini (1’ st Semprini), Moutatahhir, Massari, Andreuccioli (22’ st Buccino); Gambini, Finotti (38’ st Magi S.), Pataracchia, Guidi (1’ st Magi F.), Bastianoni (19’ st Sarli); Lorenzetti. A disp. Masini, Grandicelli, Rossi, Terenzi. All. Lilli. Arbitro: Pucci di Pesaro. Reti: 15’ pt Bastianoni, 23’ pt Sabattini, 5’ st Finotti, 31’ st Lorenzetti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
