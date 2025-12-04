Coppa italia ottavi di finale diretta tv bologna parma lazio milan

Il turno degli ottavi di finale della Coppa Italia si avvia alla conclusione con le ultime due partite in programma, segnando la chiusura di un ciclo e l’attesa per le sfide di gennaio che completeranno il quadro dei quarti di finale. In questa fase si sono distinti risultati netti e incontri emozionanti, con alcune squadre che hanno mostrato grande determinazione e altre che hanno dovuto lottare fino ai calci di rigore. L’attenzione si sposta ora alle sfide di oggi, caratterizzate da confronti molto attesi che determineranno le squadre qualificate ai quarti. Risultati della giornata precedente alla Coppa Italia. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Coppa italia ottavi di finale diretta tv bologna parma lazio milan

Altre letture consigliate

Inter batte Venezia 5-1 negli ottavi di finale di Coppa Italia. I nerazzurri ai quarti affronteranno la vincente di Roma-Torino. #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… Vai su X

10 a 9 e il Napoli è ai Quarti in Coppa Italia ? Da notare lo splendido rigore segnato e uno parato di Milinkovic-Savic - facebook.com Vai su Facebook

Benvenuti alla diretta scritta di Napoli-Cagliari, gara che vale gli ottavi di finale di Coppa Italia! 17:30 - Cagliari: azioni principali, statistiche e marcatori del match. Da sport.virgilio.it

Partite Coppa Italia oggi in TV, dove vedere Bologna-Parma e Lazio-Milan: gli orari - Milan in TV e streaming: orari, canale e programmazione completa degli ottavi di Coppa Italia ... Come scrive fanpage.it

Coppa Italia, Atalanta, Napoli e Inter vanno ai quarti - La Dea si è imposta sul Genoa grazie alle reti di Djimsiti, de Roon, Pasalic e Ahanor: nei quarti di finale sarà sfida contro la Juventus. Scrive tg24.sky.it

RISULTATI COPPA ITALIA/ Diretta gol Ottavi: Inter e Napoli ai Quarti (oggi 3 dicembre 2025) - Risultati Coppa Italia: per gli ottavi di finale si giocano oggi Atalanta Genoa, Napoli Cagliari e Inter Venezia, sempre in gara secca. Lo riporta ilsussidiario.net

Tabellone Coppa Italia 2025/2026, il calendario con partite e accoppiamenti dagli ottavi alla finale - Da martedì 2 dicembre fino al prossimo 27 gennaio sono di scena gli ottavi di finale in cui esordiscono tutte le big per la Coppa Italia 2025- Scrive fanpage.it

LIVE – Coppa Italia 2025/26, segui in diretta gli aggiornamenti degli Ottavi di Finale - Prosegue la stagione per i club di Serie A e B, torna in campo la Coppa Italia 2025/26 col quadro degli Ottavi di Finale che si completerà il 27 Gennaio con Fiorentina- Da restodelcalcio.com