Coppa Italia oggi ottavi Lazio-Milan – La partita in diretta

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Coppa Italia. All'Olimpico, la Lazio ospita i rossoneri oggi, giovedì 4 dicembre, negli ottavi di finale della coppa nazionale. Le due squadre si affrontano pochi giorni dopo l'incrocio di San Siro in campionato, vinto 1-0 dalla squadra di Allegri tra le polemiche. Calcio d'inizio alle 21. Dove . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altri contenuti sullo stesso argomento

#Bologna 0-1 #Parma : Adrian Benedyczak! #BolognaParma #CoppaItalia #Calcio #CoppaItaliaFrecciarossa Vai su X

Oggi inizia il nostro cammino in Coppa Italia #CoppaItaliaFrecciarossa #WeAreOne - facebook.com Vai su Facebook

Coppa Italia, oggi ottavi Lazio-Milan - La partita in diretta - All'Olimpico, la Lazio ospita i rossoneri oggi, giovedì 4 dicembre, negli ottavi di finale della coppa nazionale. Secondo adnkronos.com

Coppa Italia, ottavi di finale: Bologna-Parma finisce 2-1. Alle 21 Lazio-Milan - I detentori del torneo, guidati da Vincenzo Italiano, hanno ottenuto la qualificazione al prossimo turno. Segnala tg24.sky.it

Lazio-Milan di Coppa Italia, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali - Milan è la partita degli ottavi di finale che si gioca oggi alle 21, chi passa il turno nei quarti incontra Bologna o Parma ... Come scrive fanpage.it

RISULTATI COPPA ITALIA/ Il Bologna ai quarti! Diretta gol live score ottavi di finale (oggi 4 dicembre 2025) - Risultati Coppa Italia: Bologna Parma e Lazio Milan sono le due partite di questa sera, valide per gli ottavi di finale della competizione. Secondo ilsussidiario.net

Coppa Italia, le partite di oggi: Atalanta-Genoa, Napoli-Cagliari e Inter-Venezia, orari e dove vederle in tv e in streaming - Coppa Italia 2025/2026: orari, programmazione e dove vedere tutte le partite in diretta TV e streaming. Come scrive sport.virgilio.it

Bologna-Parma: dove vederla in chiaro, le formazioni ufficiali e orario degli ottavi di Coppa Italia - Il Bologna torna in campo in Coppa Italia contro il Parma, nella gara valida per gli ottavi di finale. msn.com scrive