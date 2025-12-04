Coppa Italia | Inter-Venezia 5-1 manita nerazzurra Thuram ed Esposito show
Gran bella giornata per l’Inter di Cristian Chivu che regola il Venezia con un perentorio 5 a 1. Gara totalmente senza storia. La giornata di coppa Italia finisce con la netta vittoria dell’Inter di Cristian Chivu che dà spazio ai cosiddetti rincalzi che rispondono presente e abbattono il malcapitato Venezia c on un netto 5 a 1. Gara senza storia fin dall’inizio, il Venezia prova a reggere i primi 15 minuti ma è davvero poco contro una squadra con gli attaccanti in giornata di grazia. Un 5 a 1 che poteva essere anche più pesante per il club di serie B. Sfida senza storia, l’Inter vola ai Quarti. 🔗 Leggi su Sportface.it
