Coppa Italia il derby d' Emilia è del Bologna | vittoria in rimonta per i felsinei sul Parma

Bologna - Parma 2-1 Marcatori: 13' pt Benedyczak, 38' pt Rowe; 44' st Castro Bologna (4-2-3-1): Ravaglia 6; Holm 6, Heggem 5.5, Lucumì 5.5, Lykogiannis 6; Sulemana 5.5 (25' st Pobega 6), Ferguson 5.5; Bernardeschi 5.5 (25' st Immobile 6.5), Fabbian 5 (25' st Odgaard 6), Rowe 6.5 (25' st Dominguez 6); Dallinga 5 (25' st Castro 7). In panchina: Pessina, Franceschelli, Zortea, De Silvestri, Miranda,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Coppa Italia, il derby d'Emilia è del Bologna: vittoria in rimonta per i felsinei sul Parma

