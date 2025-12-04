Coppa Italia ecco chi incontrerà l’Inter ai quarti

Chi incontrerà l’Inter ai quarti. L’Inter ha battuto 5-1 il Venezia a San Siro negli ottavi di Coppa Italia. Gara in discesa mai in discussione con i nerazzurri che fin dal primo minuto hanno attaccato e cercato la via della rete che è arrivata al minuto 18? con Diouf. Due minuti e Esposito mette a segno la prima rete a San Siro. Poi al 34? è Thuram a chiudere la gara. Nella ripresa ancora Thuram al 51? e Bonny al 75? aumentano il vantaggio. Nel mezzo la rete di Sagrado per il Venezia. Adesso ai quarti l’Inter affronterà la vincente di Roma e Torino. Gara in programma il prossimo 13 gennaio. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it