Coppa Italia Castro regala i quarti a Italiano | il derby emiliano è del Bologna

Bologna, 4 dicembre 2025 – Il Bologna rimane in corsa nella Coppa che tiene stampata sul petto. Il derby emiliano è dei rossoblù che faticano più del previsto contro i Ducali, vincendo in rimonta grazie alle reti di Rowe e Castro che rispondono al vantaggio iniziale di Benedyczak. Si balla ancora un po’ in difesa nella prima frazione ma poi è quasi sempre monologo per Bernardeschi e compagni che spingono tanto e alla fine ottengono l’accesso ai quarti di finale. Primo tempo. Partono meglio gli ospiti, con al 6’ il primo pericolo per il Bologna: Ferguson buca lo stop e di fatto lancia il Parma con Onderjka che prova a lanciare Benedyczak, il numero 7 dei Ducali arriva al tiro da poco dentro l’area ma la conclusione bassa viene respinta di piede da Ravaglia, sulla ribattuta arriva Lovik ma il suo stop è lungo e la difesa rossoblù allontana il pericolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Coppa Italia, Castro regala i quarti a Italiano: il derby emiliano è del Bologna

