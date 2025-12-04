Coppa Italia Bologna-Parma 2-1 | rossoblù ai quarti

(Adnkronos) – I campioni in carica del Bologna avanzano ai quarti di finale di Coppa Italia, dove attendono la vincente di Lazio-Milan, in programma stasera allo stadio Olimpico. Allo stadio 'Dall'Ara' i rossoblù superano 2-1 in rimonta il Parma grazie ai gol di Rowe al 38' e Castro all'89', che rispondono al vantaggio dei ducali . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

