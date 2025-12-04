Coppa Italia Bologna-Parma 2-1 e Lazio-Milan 1-0 Zaccagni stende i rossoneri

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dall’Ara’ tra i rossoblu di Italiano e i gialloblu di Cuesta e quello dell’Olimpico’ tra i biancocelesti di Sarri e i rossoneri di Allegri in tempo reale Il Bologna riceve il Parma e il Milan fa visita alla Lazio in due gare di sola andata valide per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Due sfide che eleggeranno le due formazioni che poi si sfideranno ai quarti che non prevedono tempi supplementari: in caso di parità al 90esimo si andrà subito ai rigori. A dirigere le due partite saranno rispettivamente gli arbitri Tremolada di Monza e Guida di Torre Annunziata. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Coppa Italia, Bologna-Parma 2-1 e Lazio-Milan 1-0, Zaccagni stende i rossoneri

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Coppa Italia, Lazio-Milan 0-0 dopo 45’: biancocelesti pericolosi con Basic e Isaksen Stadio Olimpico Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/coppa-italia-ottavi-atalanta-genoa-napoli-cagliari-inter-venezia - facebook.com Vai su Facebook

#LazioMilan diretta #CoppaItalia: segui la sfida tra #Sarri e #Allegri LIVE Vai su X

Coppa Italia, ottavi di finale: Bologna-Parma finisce 2-1. Lazio-Milan 1-0 - I detentori del torneo, guidati da Vincenzo Italiano, hanno ottenuto la qualificazione al prossimo turno. Da tg24.sky.it

Rowe e Castro ribaltano il Parma: il Bologna torna ai quarti di Coppa Italia. Ecco chi sfiderà - I campioni in carica si aggiudicano in rimonta il derby con i Ducali di Cuesta valido per gli ottavi di finale: il prossimo avversario ... tuttosport.com scrive

Coppa Italia 2025-2026, Bologna-Parma 2-1: Castro firma rimonta nel finale - 1 e si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia, trofeO di cui è detentore. Scrive msn.com

Coppa Italia 2025-2026: Bologna-Parma, le probabili formazioni - Il Bologna, squadra detentrice del trofeo, fa il suo esordio stagionale in Coppa Italia affrontando alle 18 allo Stadio Renato Dall’Ara il Parma nel primo dei due ottavi di finale odierni. Secondo sportal.it

Bologna-Parma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia - Derby emiliano agli ottavi tra i rossoblù di Vincenzo Italiano e i ducali di Carlos Cuesta: la vincente affronta ai quarti una tra Lazio e Milan ... Segnala tuttosport.com

MEDIASET - Bologna, Lykogiannis: "Vogliamo difendere la Coppa Italia" - Charalampos Lykogiannis, difensore del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria contro il Parma: "Siamo partiti male, può capitare in queste partite. napolimagazine.com scrive