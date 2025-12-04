Coppa Italia Bologna Parma 2-1 | decisiva la rete nel finale di Castro! Ecco com’è andata
Inter News 24 Coppa Italia, Bologna Parma 2-1: decisiva la rete nel finale di Castro! Ecco com’è andato l’altro Ottavo di Finale. Il Bologna, detentore del titolo, onora la coccarda tricolore cucita sul petto e stacca il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. In un derby emiliano vibrante e combattuto fino all’ultimo respiro, la formazione guidata da Vincenzo Italiano è riuscita a superare in rimonta il Parma, piegando la resistenza della squadra allenata da Cuesta con il risultato finale di 2-1. La sfida del Dall’Ara si era messa subito in salita per i rossoblù. I crociati, infatti, hanno trovato il vantaggio iniziale grazie a Adrian Benedyczak: l’attaccante polacco è stato freddo nel battere il portiere avversario, gelando il pubblico di casa. 🔗 Leggi su Internews24.com
