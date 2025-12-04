Coppa Italia avanza anche il Napoli Primavera | azzurrini agli ottavi con un pirotecnico 4-5

Anche il Napoli Primavera avanza in Coppa Italia. Gli azzurrini di Rocco hanno avuto la meglio in trasferta sul Cesena con un pirotecnico 4-5, guadagnandosi così gli ottavi di finale della competizione.Di Nardozi, Eletto, De Martino, Camelio su rigore e D'Angelo le reti di marca partenopea. . 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Inter batte Venezia 5-1 negli ottavi di finale di Coppa Italia. I nerazzurri ai quarti affronteranno la vincente di Roma-Torino. #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… Vai su X

Coppa Italia vs FA Cup: perché il nostro torneo ha bisogno di una rivoluzione. La nostra proposta - facebook.com Vai su Facebook

Il Napoli avanza in Coppa Italia: con il Cagliari decide Buongiorno al 20esimo rigore - Gli azzurri sfatano il tabù degli ultimi anni nella competizione nazionale e volano ai quarti, dopo quattro eliminazioni di fila agli ottavi. Come scrive napolitoday.it

Benvenuti alla diretta scritta di Napoli-Cagliari, gara che vale gli ottavi di finale di Coppa Italia! 17:30 - Cagliari: azioni principali, statistiche e marcatori del match. Secondo sport.virgilio.it

Conte avanza in Coppa Italia e vola basso: “Non possono giocare sempre gli stessi, bisogna soffrire” - Le parole in conferenza stampa di Antonio Conte, a seguito del successo in Coppa Italia contro il Cagliari ai calci di rigore ... Segnala calciomercato.it

Coppa Italia, il Napoli elimina il Cagliari ai rigori: decisivo l'errore di Luvumbo, Conte ai quarti - Tutto pronto per il debutto degli azzurri nella competizione: chi vince sfida la vincente tra Fiorentina e Como ai quarti di finale. Lo riporta msn.com

Il Napoli trema ma avanza in Coppa, tutto facile per l’Inter - Ha avuto bisogno di una serie interminabile di rigori il Napoli, ma alla fine è riuscito a superare il Cagliari e qualificarsi ai quarti della Coppa Italia dove ora attende una tra Como e Fiorentina. Scrive rsi.ch

Napoli-Cagliari 10-9 ai rigori, risultato finale della partita di Coppa Italia: Azzurri ai quarti, gli highlights - Cagliari degli ottavi di finale di Coppa Italia finisce col risultato di 10- Secondo fanpage.it