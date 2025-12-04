Coppa Italia 2025 2026 Inter ai quarti | Venezia travolto
L’Inter batte il Venezia 5-1 negli ottavi di finale di Coppa Italia a San Siro e si qualifica ai quarti di finale con le reti di Diouf (18?), Esposito (20?), Thuram (34?, 51?) e Bonny (75?). Per gli ospiti gol di Sagrado (67?). Ai quarti i nerazzurri incontreranno la vincente di Roma-Torino, in programma il 13 gennaio all’Olimpico. Questo articolo Coppa Italia 20252026, Inter ai quarti: Venezia travolto proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Coppa Italia vs FA Cup: perché il nostro torneo ha bisogno di una rivoluzione.
#Inter 1-0 #Venezia : Andy Diouf! #InterVenezia #CoppaItalia
Accoppiamenti Quarti Coppa Italia 2025/2026: orari e date - Il quadro completo riguardante gli Accoppiamenti Quarti di Finale Coppa Italia 2025/2026: Qualificate, Calendario, Date, Orari e diretta TV
Tabellone Coppa Italia 2025/2026, il calendario con partite e accoppiamenti dagli ottavi alla finale - Da martedì 2 dicembre fino al prossimo 27 gennaio sono di scena gli ottavi di finale in cui esordiscono tutte le big per la Coppa Italia 2025-
Benvenuti alla diretta scritta di Napoli-Cagliari, gara che vale gli ottavi di finale di Coppa Italia! 17:30 - Cagliari: azioni principali, statistiche e marcatori del match.
Coppa Italia 2025/2026, Napoli ai quarti dopo i rigori: eliminato il Cagliari - Al 'Maradona' la squadra di Antonio Conte ha superato ai rigori il cagliari dopo i 90' si erano chiusi ...
Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Atalanta-Genoa, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.12:49 - Genoa: azioni principali, statistiche e marcatori del match.
Coppa Italia 2025-2026: Napoli-Cagliari, le probabili formazioni - Allo Stadio Maradona va in scena il secondo ottavo di finale di Coppa Italia di oggi tra Napoli e Cagliari.